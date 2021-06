Vijf jaar geleden Syrië ontvlucht, nu comedian in Antwerpen: wie is Dara Sheikhi?

Dara Sheikhi woont in Antwerpen, maar heeft roots in Syrië. In 2015 ontvluchtte hij de oorlog en kwam hij aan in België. Hij is biochemicus van opleiding, maar intussen gaat hij als acteur en comedian door het leven. Vanavond treedt hij op in Antwerpen met Belgium's Least Wanted, naast topcomedians als Erhan Demirci en Kamal Kharmach. "Eén van de enige dingen die mij nog motiveerden en energie gaven, was humor."