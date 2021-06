CHECK: Wat onthullen de vrijgegeven e-mails van de Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci écht?

Een andere e-mail die vragen oproept, is afkomstig van Peter Daszak, een onderzoeker die werkte bij het geviseerde laboratorium in Wuhan. Hij bedankt Fauci op 19 april 2020 voor enkele publieke verklaringen over de waarschijnlijke natuurlijke oorsprong van COVID-19. Fauci antwoordde met "Veel dank voor je vriendelijke bericht".

De correspondentie met Daszak levert Fauci nu kritiek op. Hij noemde het in een recent interview met CNN "nonsens" dat dit zou wijzen op een doofpotoperatie of een nauwe relatie tussen hemzelf en werknemers van het lab in Wuhan:

"Die e-mail komt van een persoon die 'dank u' zei voor wat het ook is dat hij dacht dat ik gezegd had; en wat ik gezegd heb is dat de meest waarschijnlijke oorsprong is dat het van dier naar mens oversprong. Dat denk ik nog steeds, terwijl ik tegelijkertijd met een open geest de mogelijkheid beschouw dat het gaat om een lek uit een lab."

Conclusie: de e-mails van Fauci tonen dus aan dat hij al vroeg op de hoogte was van de "lab leak"-theorie. Wat er niet instaat, is dat hij zou beschikt hebben over “smoking gun”-bewijs dat het virus door de mens zou gemaakt zijn of met zekerheid ontsnapt uit het labo in Wuhan.