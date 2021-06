Uitstekende waterkwaliteit in de natuurlijke zwemwateren van West-Vlaanderen

Komende zomer kunnen we zonder veel risico zwemmen in de natuurlijke wateren in West-Vlaanderen. Het water van de zee, op de plaatsen waar je mag zwemmen, is van goede kwaliteit. Net zoals het water van verschillende openbare zwemvijvers. Aan het strand zijn er bijna 50 zwemzones, maar ook in de Gavers in Harelbeke of aan de Sint-Pietersplas in Brugge kan je in natuurlijke wateren zwemmen. En daar is de waterkwaliteit zo goed als perfect. Enkel in Oostende zijn er 2 zones waar het water gewoon "goed" is. Volgens Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij komt dit doordat er soms nog een overstortwerking van het water was: "Dat wil zeggen dat er bij heel hevige regenval toch verontreinigd water in de zwemzone terechtkwam."

Maar de Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie nauwkeurig op. "Tijdens het badseizoen nemen we wekelijks stalen van het water. De resultaten ervan hangen we aan de miardorborden bij de kustredders. En bij een vijver hangen we die aan de ingang. Zo kan iedereen de kwaliteit van het water opvolgen", besluit Smet.