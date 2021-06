Vrouwen rijden morgen voor het eerst mee tijdens wielerwedstrijd Dwars door het Hageland

"Omwille van corona is het verboden om bij de start in Aarschot en bij de aankomst in Diest naar de wedstrijd te gaan kijken", vertelt Brans. "Je zou wel langs het parcours kunnen gaan kijken, maar we raden de mensen toch aan om thuis of ergens op een caféterras te volgen. Ik heb gehoord dat verschillende horecazaken in Diest de wedstrijd tonen. Ik zou het sowieso afraden om langs de grindwegen te gaan staan, want dat is zo stoffig dat je er zal uitzien alsof je zelf de koers hebt gereden."