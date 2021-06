Wit-Russische tv voert gearresteerde Protasevitsj nog eens op: "Loekasjenko handelde als een man, met ballen van staal"

Opnieuw bekende Protasevitsj schuld voor zijn rol in het antiregeringsprotest in Wit-Rusland. Hij gaf toe dat hij van plan was Loekasjenko omver te werpen door rellen te organiseren. Maar nu werkt hij volledig en openlijk mee aan het onderzoek, moet uit het interview blijken.

Protasevitsj uitte ook zijn respect voor de Wit-Russische president en zei dat Loekasjenko als een man handelde "met ballen van staal", ondanks al de druk op zijn schouders. Hij zei ook dat hij dit interview uit eigen beweging gaf en dat het hem niets kan schelen wat de oppositie en zijn vroegere medestanders daarvan vinden. "Ik ben er bijna zeker van dat ze me publiek zullen veroordelen. Bijeenkomsten om mij te steunen zullen op niets uitdraaien. Maar het kan me niets schelen wat ze over mij zullen zeggen."

Bekijk een fragment uit het interview: