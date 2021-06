Zwoele vrijdag eindigt met felle onweders en veel regen op korte tijd, weerman Deboosere: "Potentieel gevaarlijk"

Maar de dag begint dus eerst nog met zonnige perioden op de meeste plaatsen. In het westen van het land en in de Ardennen is er soms meer bewolking mogelijk met kans op een buitje. In de loop van de namiddag en 's avonds trekken er dan vanuit Frankrijk felle onweders over het land. De maxima schommelen tussen 18 à 19 graden aan zee en lokaal 27 graden in het centrum.



Vanavond en vannacht regent het op vele plaatsen nog een tijdje of zijn er hier en daar nog onweersbuien, plaatselijk hevig en met kans op hagel en lokale windstoten. In de loop van de nacht kan het op sommige plaatsen opnieuw nevelig of zelfs mistig worden. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen en in Luik.