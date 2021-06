BEKIJK - Studio 100 opent hoogtechnologische verhalenstudio: "Je moet vooruit durven kijken, je moet investeren"

Op de Meir in Antwerpen heeft Studio 100 een nieuwe verhalenstudio geopend. Daarin vertellen ze met hypermoderne technologie het verhaal over de mythologische stad Atlantis. Voor studio 100 is dit een nieuwe manier om klanten te vinden ondanks corona. "Ons bedrijf zit in de hoek waar de klappen vallen", zegt Hans Bourlon, oprichter van Studio 100. "We hebben vorig jaar een netto verlies van 30 miljoen geleden in het boekjaar. Maar je moet vooruit durven kijken, je moet investeren."