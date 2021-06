Bioscopen popelen om filmliefhebbers te verwelkomen: "Eerste stap naar bioscoopbezoek zonder beperkingen, zoals vroeger"

Kinepolis leed door de maandenlange sluiting grote verliezen. "Wereldwijd boekten we in de tweede helft van vorig jaar 3,6 miljoen verlies per maand, in de eerste 3 maanden van dit liep dit op tot 4,7 miljoen per jaar. Maar we zijn erin geslaagd de schade te beperken door zo goed mogelijk onze vaste kosten te reduceren. We zijn de pandemie ook ingegaan met een goede startpositie, dat is ook wel belangrijk."

Volgens Van Troos is er een mooi filmaanbod en verloopt de voorverkoop vlot. "Of we een verandering gaan zien in de consumentengewoontes, dat valt af te wachten. Maar naar de bioscoop gaan of thuis een film kijken via een streamingdienst is een heel andere ervaring. Wij zijn een out of house-evenement, een sociaal gegeven, een uitstap, en daar smacht iedereen naar."