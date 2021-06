Blaffende hond wekt slapende bewoners bij woningbrand in Deurne

Iets na 8 uur deze ochtend is brand ontstaan in een rijwoning aan de Van Heystveltstraat in Deurne, bij Antwerpen. Het ging om een hevige brand zegt Wouter Bruyns, de woordvoerder van de Antwerpse politie: "De brand is ontstaan achteraan de woning. Er kwam veel rook vrij. We hebben een B-alert bericht uitgestuurd en hebben aan buurtbewoners gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden."

De woning waar de brand is ontstaan is onbewoonbaar. De bewoners van de naastgelegen woningen werden geëvacueerd. In de brandende woning waren vier mensen aanwezig zegt Bruyns: "Die waren nog aan het slapen. Er was een hond die is beginnen te blaffen. Vermoedelijk heeft die hond door het blaffen die mensen hun leven gered."

Drie volwassenen en een peuter zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze hebben teveel rook ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.