Britse premier Boris Johnson roept collega's van G7 op: "Vaccineer de hele wereld tegen eind 2022"

Johnson is van plan om het Britse G7-voorzitterschap aan te grijpen om zijn collega's aan te zetten "om op te staan tegen de grootste uitdaging van de naoorlogse tijd". Hij wil dat ze de pandemie een halt toeroepen door ervoor te zorgen dat iedereen op de aardbol binnen de achttien maanden toegang heeft tot een vaccin.



"Volgende week zullen de leiders van de grootste democratieën ter wereld bijeenkomen voor een historisch moment voor onze landen en voor onze planeet", zei Johnson. "De wereld kijkt naar ons om op te staan tegen de grootste uitdaging van de naoorlogse tijd: covid verslaan en leiding geven aan een globaal herstel, op basis van onze gedeelde waarden. De wereld vaccineren tegen eind volgend jaar zou de grootste prestatie uit de medische geschiedenis zijn."

"Ik roep mijn collega-leiders van de G7 op om zich bij ons aan te sluiten om deze vreselijke pandemie te beëindigen. We moeten ons ertoe verbinden dat we de verwoesting die het coronavirus heeft aangericht nooit meer zullen toelaten", zei Johnson.

De oproep komt er nadat de regering in Londen vragen had gekregen over haar donaties aan COVAX, het VN-programma om vaccins toegankelijk te maken voor armere landen. Parlementsleden schreven Johnson vorige week aan om hem te vragen het voorbeeld van Duitsland, Frankrijk en Italië te volgen. Zij beloofden minstens honderd miljoen dosissen te doneren voor eind dit jaar. Volgens de parlementsleden zegde Groot-Brittannië tot dusver slechts toe om overschotten in de toekomst aan COVAX te doneren.

Downing Street verwees daarop naar de Britse financiering van het vaccin van farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Het vaccin wordt ter beschikking gesteld aan de kostprijs, wat er volgens de Britse regering toe heeft geleid een op de drie vaccins die wereldwijd toegediend zijn van AstraZeneca afkomstig is. Het farmabedrijf levert 96 procent van de 80 miljoen doses die via COVAX toegediend zijn.