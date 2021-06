Dode en zwaargewonde bij arbeidsongeval op site van Coca Cola in Gent

Over de exacte omstandigheden van het ongeval is voorlopig nog niet veel geweten. Het incident gebeurde deze ochtend op de site van Coca Cola aan de Zwijnaardsesteenweg in Gent. Twee arbeiders waren aan de slag aan een machine. Die moest uitstaan, maar schoot volgens de eerste vaststellingen plots aan de gang.

De slachtoffers werden ter plaatse gereanimeerd, maar voor 1 van hen kwam alle hulp te laat. De tweede arbeider werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de feiten en komt ter plaatse.