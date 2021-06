"Dit is pamflet in plaats van vonnis": juridisch adviseur MIVB snoeihard voor rechter in hoofddoekenzaak

Over die rechter is Uyttendaele niet te spreken. In het radio-programma "Le Grand Oral" op RTBF trok de jurist vanmorgen alle registers open. Hij zei onder meer: "Nooit in mijn lange carrière heb ik een vonnis gelezen dat zo beledigend is voor één van de partijen. Nooit heb ik een vonnis gelezen dat zo op een pamflet lijkt in plaats van op een juridische beslissing".