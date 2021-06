Evenementensector positief over coronaversoepelingen: "Blij dat evenementen met 75.000 mensen mogelijk zullen zijn"

De evenementensector reageert positief op die aangekondigde versoepeling. "Wij zijn nog blijer, die 75.000 is een hoog aantal. Maar wat vooral voor ons ook belangrijk is, is dat er nu ook perspectief komt voor de brede sector en dus ook alle kleinere evenementen", zegt Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de evenementensector.

"We blijven ons uiteraard wel houden aan de heel duidelijke voorwaarden om de evenementen te kunnen organiseren. Wij geloven dat alle tools en middelen op tafel liggen om alles veilig en verantwoordelijk op te starten. Er zijn protocollen geschreven waaraan een organisator zich moet houden, net zoals de bezoekers zich moeten houden aan een aantal voorwaarden."

Schaubroeck besluit wel met een kleine steek op de testevenementen die voorlopig nog altijd georganiseerd zullen worden. "Het is eigenlijk wel onlogisch dat een chef-kok, bij de heropening van de restaurants niet meer moeten bewijzen dat hij mayonaise kan maken, wij moeten dat voorlopig nog wel bewijzen op de testevenementen, maar daar zullen met de nodige ernst aan meewerken."