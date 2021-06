Politie en gerecht zoeken getuigen van dodelijke steekpartij in Evere waarbij vrouw om het leven kwam

De steekpartij vond zondagavond omstreeks 19.40 uur plaats, toen het 36-jarige slachtoffer op straat aan het wandelen was met haar baby. Ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan werd ze plots aangevallen en met een snijdend voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. De baby bleef ongedeerd

Volgens het Brusselse gerecht is de verdachte mogelijk gevlucht via de Twee Huizenstraat, in de richting van de Willy Van Der Meerenstraat. Getuigen of personen die meer informatie hebben over deze feiten, maar ook mensen die beeldmateriaal hebben van de feiten of de vluchtende verdachte wordt gevraagd contact op te nemen met de onderzoekers. Dat kan op het gratis nummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.