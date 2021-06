Iconische foto "Tank Man" bij Tianamanplein tijdelijk onvindbaar via zoekmachine Bing, "menselijke fout", zegt Microsoft

Via concurrent Google Images waren er wel honderden verwijzingen naar het bekende beeld te vinden. Maar in China is het beeld niet bekend en simpelweg ook niet vindbaar, als gevolg van de censuur. Het internet wordt er sterk in de gaten gehouden.

Een uitgebreid controlesysteem filtert zogenoemde "gevoelige inhoud" weg, zoals pornografie en politieke kritiek. Alles wat over de studentenprotesten van 1989 verschijnt, wordt bijzonder goed in de gaten gehouden. Het Chinese regime vraagt internetbedrijven ook om zelf aan censuur te doen, en daarvoor mensen in dienst te nemen: zogezegd om de stabiliteit van het land te garanderen.

Omdat de meeste zoekrobots en sociale netwerken zich niet aan de strikte Chinese regelgeving houden, zijn ze geblokkeerd in het land. Er is al een VPN-verbinding nodig om die blokkade te omzeilen. Bing is wel beschikbaar in China.

Dat de veelbesproken foto toch niet te vinden was via zoekopdrachten buiten China, roept wel vragen op over mogelijke censuur. Een deel van het personeel dat specifiek voor Bing werkt in opdracht van Microsoft doet dat immers vanuit China. En zowel Bing als LinkedIn - ook eigendom van Microsoft - hebben in het verleden al toegegeven dat ze hun inhoud in China censureren.