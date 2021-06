Geen gokreclame op VRT tijdens EK Voetbal en Spelen, maar wel bij Tour: "Omzichtig omgaan met gevoelige boodschappen"

De VRT gaat de gokreclame rond sportprogramma's in de komende drukke sportzomer beperken, maar bant ze niet helemaal. Omkaderingsprogramma's over het EK voetbal en de Olympische Spelen hebben geen gokbedrijf als sponsor. Voor de Tour de France gaat de openbare omroep wel met zo'n bedrijf in zee. "Die boodschappen liggen gevoelig, dat weten we, maar het lukt nog niet overal om die reclame te bannen."