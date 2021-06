Coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk fors de hoogte in, wellicht door Indiase of Delta-variant

De grootste toenames binnen het Verenigd Koninkrijk zijn nu in Engeland en Wales. In Engeland was de verspreiding afgelopen week 1 op 640, tegenover 1 op 1120 de week ervoor. In Wales groeide de verspreiding van 1 op 3850 naar 1 op 1050.

In het noorden van het Verenigd Koninkrijk, in Schotland, zijn de cijfers dan weer een pak beter. Zo gaan er in delen van Schotland vandaag zelfs nieuwe versoepelingen in. Voor het eerst in negen maanden mag daar weer alcohol worden geschonken in de pubs in Glasgow.



In het nabij gelegen Edinburgh gelden de versoepelingen nog niet. Daar zijn de cijfers nog niet goed genoeg.