Misdaadauteur Toni Coppers wint Hebban Thrillerprijs voor "Val"

Toni Coppers is al vaak onderscheiden voor een eerdere reeks over detective Liese Meerhout, maar deze prijs is voor hem bijzonder: "Dat is fantastisch, en ik weet dat dat klinkt als een cliché, maar het is een prijs van een lezerscommunity, de grootste lezersvereniging van Nederland."

"En hoe graag ik ook een prijs van een vakjury krijg, en al gekregen heb, dit is het mooiste wat er is. Want dat bewijst gewoon dat dat mensen zijn die je boek graag lezen en ervan genoten hebben. Het is een heel belangrijke prijs in Nederland, in Vlaanderen minder bekend, ik ben ontzettend blij."