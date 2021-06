16-en 17-jarigen kunnen Pfizer-vaccin krijgen na alle volwassen, risicopatiënten onder hen krijgen uitnodiging nu al

Het uitbreiden van de leeftijdscategorieën van wie in aanmerking komt voor een prik, is ook belangrijk om een hogere vaccinatiegraad te krijgen, zegt Vandenbroucke. "Initieel werd een minimumdrempel van 70 procent ingeschreven als doelstelling. Maar we weten intussen dat er varianten zijn die nog besmettelijker zijn. Het is precies met die wetenschap dat je moet besluiten dat 70 procent misschien niet genoeg is als je de volledige bevolking wil beschermen."

Hoe hoog die vaccinatiegraad dan moet zijn, hangt af van "hoe besmettelijk de vijand is", zegt Vandenbroucke. "Als de varianten nog besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke stam uit China, dan weet je dat je nog meer mensen zou moeten vaccineren. Het is hoe dan ook voor iederéén individueel belangrijk om volledig ingeënt te zijn. De oproep is dan ook aan iedereen: laat je vaccineren."