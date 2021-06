Eerste cruiseschip in Venetië sinds begin coronacrisis veroorzaakt heel wat protest

De betogers kanten zich tegen de talrijke bezoeken van cruiseschepen aan de kwetsbare Italiaanse lagune, die samen met de stad werelderfgoed is. In 2019 legden in Venetië 667 cruiseschepen aan, dat zijn er zowat twee per dag. De tegenstanders vrezen dat dat er opnieuw zoveel gaan worden en wijzen op de schade die de schepen aanrichten. De grote golven zouden de funderingen van de gebouwen in de stad aantasten en bewoners klagen over de overlast.