Unia: "Wie vaccinatie weigerde en nu zelf moeten betalen voor PCR-test, wordt gediscrimineerd"

Vanaf 1 juli zal je - als je op reis gaat - daarin moeten bewijzen dat je al langer dan twee weken volledig gevaccineerd ben of dat je minder dan 6 maand geleden een besmetting hebt doorgemaakt of dat je recent een negatieve test hebt afgelegd.

Het is over over die test, een PCR-test, dat Unia bezorgd is. Want wie nog niet de kans gekregen heeft om zich volledig te laten vaccineren, zou in totaal twee gratis PCR-tests krijgen tijdens de maanden juli, augustus en september. Ook wie op reis zou vertrekken voor een tweede prik is toegediend, zou die tests gratis krijgen.

Maar wie wel de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren en die kans niet heeft gegrepen, moet de test wel zelf betalen. "Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen mensen die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn", stelt Els Keytsman van Unia. Volgens Keytsman is dat onderscheid discriminerend. "Want de overheid heeft namelijk zelf gesteld dat vaccinatie niet verplicht ging worden."

Door de gratis tests te koppelen aan de de vaccinatie wordt volgens Keytsman de vaccinatie dus via een omweg toch verplicht. "We zouden veel liever zien dat mensen op een goede manier gemotiveerd worden om zich te laten vaccineren."