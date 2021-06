Corona of niet, voor Orenda (49) is vakantie niet evident: "Met €100 weekbudget moet ik elke euro sparen die overblijft"

Orenda kan met haar budget niet zomaar een reis boeken, online of via een reisbureau. "Veel mensen kunnen bijvoorbeeld geen 200 euro waarborg in één keer betalen, voor een appartement of vakantiehuisje. Dat bedrag heeft niet iedereen zomaar liggen. Ik reken exact uit hoeveel geld ik nodig heb voor mijn vakantie, zowel voor de boeking als ter plaatse. Maar 500 euro betalen voor één week vakantie: dat gaat niet", vertelt ze.



Dat er de laatste dagen veel wordt gesproken over vakanties, en alles wat daarbij komt kijken, vindt Orenda dan ook dubbel. "Ik ben een positief persoon, en ik ben niet jaloers: ik gun mensen hun geluk. Maar mijn zoon is nog nooit in het buitenland geweest. Dat vind ik jammer voor hem. Ik denk wel eens "konden wij dat ook maar". We kijken enorm uit naar onze week vakantie in augustus, en ik hoop ook eens naar het buitenland te kunnen, als de schuldbemiddeling is afgerond."