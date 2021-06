In Wit-Rusland wordt nog altijd geprotesteerd tegen president Loekasjenko. Wanneer er gevochten wordt op een pleintje in zijn buurt, besluit Roman Bondarenko in te grijpen. "Ik ga naar buiten", schrijft hij. Bondarenko krijgt zelf klappen en overlijdt aan zijn verwondingen. Wat is er die avond gebeurd en wat heeft dat te maken met het feit dat het WK ijshockey dit jaar niet in Minsk gespeeld werd?