Zestien personen naar ziekenhuis na appartementsbrand in Antwerpen

De brand is vermoedelijk ontstaan in een oude afvalschacht. "Vermoedelijk is daar iets in beland, dat er niet thuis hoorde. De brand ging met behoorlijk wat rook gepaard, die zich via de schacht in het hele gebouw kon verspreiden", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De meeste bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Een viertal moest via de ladderwagen geëvacueerd worden.