Politie arresteert inbreker in Beselare na achtervolging waarbij schoten zijn gelost

Vanochtend was bij de politie een melding binnengelopen van iemand uit de Menenstraat in Geluveld die glasgerinkel had gehoord en een verdachte man in de omgeving had opgemerkt. Het bleek te gaan om een inbreker.

Toen een eerste patrouille ter plaatse kwam, ging de verdachte op de vlucht met zijn auto. De politie probeerde hem met twee geweerschoten nog op andere gedachten te brengen, maar dat lukte niet.

Uiteindelijk kon de man worden klemgereden, aan een rotonde in Beselare. Hij werd zonder problemen ingerekend en weggebracht voor verhoor. Volgens het parket komt de man, die ongedeerd bleef, ook in aanmerking voor een aantal eerdere inbraken. Door het sporenonderzoek was de Menenstraat in Geluveld plaatselijk enkele uren afgesloten voor het verkeer.