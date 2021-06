40 jaar geleden verscheen eerste medisch rapport over aidspatiënten in VS, Biden: "Hartverscheurende tol"

Veertig jaar later is er een pak meer geweten over hiv en aids, en is die ziekte ook veel beter onder controle te houden met aidsremmers. Maar een behandeling is er nog altijd niet. En dat wil de Amerikaanse president Joe Biden nog eens in herinnering brengen, in een uitgebreid statement. Hij benadrukt dat de VS al bergen werk heeft verzet in de strijd tegen aids, maar dat het verhaal tegelijk nog niet is afgerond. Het Amerikaanse Congres maakt dan ook 670 miljoen dollar (ruim 550 miljoen euro) vrij, vooral om de gezondheidszorg voor aidspatiënten toegankelijker te maken.