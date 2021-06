BEKIJK - Klimzalen klaar voor heropening: "Geen alledaagse sport, maar wat is het fijn weer te klimmen!"

In Puurs is in een sporthal getest of klimmen op een klimmuur coronaveilig kan gebeuren. Want woensdag mogen de klimhallen weer openen, na een maandenlange sluiting. Met het testevenement wil de klimfederatie aantonen dat binnen klimmen niet voor extra besmettingen zorgt. Hieronder kunt u bekijken hoe dit testevenement is verlopen.