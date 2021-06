BEKIJK - Vrijwilligers maken vandaag rivieren proper, ten strijde tegen klein en helaas ook erg groot afval

Het is vandaag River Cleanup. Elk jaar belanden miljoenen tonnen afval in onze rivieren en via die rivieren in de oceanen. Veel vrijwilligers willen daar iets aan doen, en houden daarom schoonmaakacties. Vandaag worden over de hele wereld honderden rivieren schoongemaakt, ook in Vlaanderen. Hoe dat verliep op de Dijle in Leuven, dat kunt u hieronder bekijken.