BAFTA's bekronen Michaela Coel als schrijfster, regisseur en actrice van "I may destroy you"

Dansgroep Diversity won de prijs voor "must see"-moment voor hun performance tijdens de tv-show "Britain's got talent", waarin ze toonden welke impact de dood van George Floyd (de zwarte man stierf nadat tijdens een arrestatie een agent bijna 9 minuten lang met zijn knie op zijn nek drukte, red.) op hen had en ze de Black Lives Matter-beweging eerden. Hun performance werd in september 2020 uitgezonden en lokte toen veel negatieve reacties van kijkers uit. Nu is er een eerherstel voor de groep want deze BAFTA was de enige waarvoor ook de kijkers konden meestemmen.