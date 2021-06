EK verhit gemoederen: Riemstenaar steelt muziekbox van arbeider die tent plaatst voor café in Kanne

In Riemst heeft een werknemer van een evenementenbedrijf zondagvoormiddag de politie gebeld omdat zijn muziekbox gestolen was. De man was een tent aan het zetten voor café Equador in Kanne, in Riemst. Terwijl hij daarmee bezig was, had hij muziek opstaan. Een buurman was daar niet mee opgezet. Hij nam de muziekbox mee naar huis en weigerde die nog terug te geven.