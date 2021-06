Corona staat centraal op internationale fototentoonstelling "Lens op de Mens" in Pelt

"Maar ook in de tentoonstelling zelf merk je de invloed van corona", vertelt Carine Van Gerven, curator en coördinator van Lens op de Mens. "Zo hebben we de foto's van Tongenaar Bert Daenen. Hij heeft dokters en verpleegkundigen gefotografeerd, vlak na de eerste lockdown, in ziekenhuizen in Zuid-Limburg. Hij toont hun ware gelaat, "achter het masker" dus."

"En we hebben werk van Evi Polak, die zelf verpleegkundige is op het IC", gaat Van Gerven verder. "Zij is gaan meedraaien in het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Ze heeft van het ziekenhuis zelf de vraag gekregen in haar fotoreportages coronapatiënten te volgen, van het moment dat ze met de ziekenwagen worden opgehaald, tot het moment dat ze weer ontslagen worden."

(lees verder onder de foto)