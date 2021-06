Deze films kan je vanaf vandaag eindelijk bekijken op groot scherm

Regisseur Thomas Vinterberg kreeg er de Oscar voor beste internationale film voor, naast zowat alle European Film Awards. Ook acteur Mads Mikkelsen viel in de prijzen. Zelden werd alcohol zo mooi in beeld gebracht, al mogen we het niet zien als een langgerekte reclame voor dat glas gekoelde rosé. Alcoholmisbruik is niet veraf, wanneer vier uitgebluste leerkrachten testen of ze beter presteren met 0,5 promille in het bloed. Don't try this at work.

Laat u niet verwarren door de titel: de oorspronkelijke Deense titel "Druk" werd bij ons vertaald als "Drunk", maar in Amerika komt hij uit als "Another round" en zo won hij ook de Oscar. We hebben het over dezelfde film, wees gerust.