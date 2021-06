Twee wielertoeristen sterven bij aanrijding op kruispunt in Eke bij Nazareth: bestuurster reed niet onder invloed

"De persoon die voorop reed, is niet geraakt", zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V) aan VRT NWS. "Zijn kameraden die achter hem reden, wel. Hij heeft hen zien aangereden worden. Ze waren op slag dood. De oorzaak is nog niet bekend. De bestuurder was in shock. Mogelijk was ze verblind door de zon, maar dat moet het onderzoek uitwijzen."