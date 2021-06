El Salvador wil als eerste land ter wereld bitcoin als wettig betaalmiddel

"Ruim 70% van de actieve populatie van El Salvador heeft geen bankrekening. Deze mensen zitten niet in het financiële systeem", voegde Mallers toe, die zei dat hij met president Bukele samenwerkte om de logistiek van dit initiatief tot stand te brengen.

"Ze vroegen me om te helpen een wetsvoorstel op te stellen en vertelden me dat ze bitcoin beschouwen als een valuta van wereldklasse, en dat we een bitcoin-plan moeten opzetten om deze mensen te helpen."



In het wetsvoorstel staat dat "om de negatieve impact van centrale banken te verzachten, het noodzakelijk wordt om de circulatie van een digitale valuta toe te staan, ​​waarvan het aanbod door geen enkele centrale bank kan worden gecontroleerd en alleen wordt gewijzigd in overeenstemming met objectieve en berekenbare criteria."

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat zes op de tien Salvadoranen met moeite leven van de informele of verborgen economie in het land, dat zijn de activiteiten die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komen.