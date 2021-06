NOS brengt anonieme getuigenis van homoseksuele topvoetballer: "Carrière niet op spel zetten door uit de kast te komen"

"Het is trouwens maar een klein deel van de voetbalwereld die een probleem zou maken van mijn geaardheid: vooral de spreekkoren bij de supporters. Maar mijn grootste angst heeft te maken met het buitenlandverhaal."

"Waarom zou ik dat zelf op het spel zetten door te roepen dat ik anders geaard ben? Ik vind het een goed idee om dit meer bespreekbaar te maken, maar het is nu niet mijn moment om dat te doen. Mijn carrière loopt goed, en privé kan ik zijn wie ik wil zijn: wat is dan de meerwaarde?"

Zijn keuze heeft wel gevolgen voor een eventuele partner. "Het lastigste voor mensen die in de kast zitten, is dat ze nooit hun partner kunnen meenemen naar een wedstrijd. Of toch enkel als "vriend". Dat is lastig voor een partner, die hoort er nooit bij", vertelt hij.

"Ik word bij momenten woedend als ik hoor hoe bekrompen er wordt gepraat over homo's. Dat we geen goede ouders zouden zijn, bijvoorbeeld. Of wanneer me in de kleedkamer wordt gevraagd om niet aan andere spelers te zitten, terwijl heteroseksuele collega's uiteraard ook niet elke vrouw bespringen. Maar als mensen het verstand hebben van een badslipper, dan komen we niet verder."