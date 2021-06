Goedele Liekens (Open VLD) over mogelijke verkrachting in Gent: "Schouderophalend zaken goedpraten, dat moet eruit"

Liekens hamert erop dat de aangiftes van verkrachtingen of grensoverschrijdend gedrag maar het topje van de ijsberg zijn, en dat dergelijke feiten altijd ernstig genomen moeten worden. "Zaken goedpraten zoals jongens die een meisje in de hoek duwen en haar proberen te kussen, ook al wil ze dat niet: dat kan niet. Ik hoor het vaak zeggen, schouderophalend: "boys will be boys". Maar nee, dat is echt niet ok."

"We moeten dat als samenleving op alle mogelijke manieren duidelijk maken. En we moeten ook durven toegeven dat we nog te vaak aan victim blaming doen, dat we slachtoffers mee verantwoordelijk achten voor bepaalde feiten. Omdat ze zelf mee in de wagen gestapt zijn met iemand, dronken waren, of bepaalde kledij droegen. Met die mentaliteit krijg je deze zaken nooit de wereld uit."