Harry en Meghan verwelkomen dochter Lilibet Diana: "Ontroerend eerbetoon aan de Queen en prinses Diana"

"Ze is meer dan we ons ooit konden inbeelden en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we gevoeld hebben van over de hele wereldbol", laten Meghan en Harry weten op hun website. "Bedankt voor jullie goedheid en steun tijdens deze speciale periode voor onze familie."

Buckingham Palace laat in een mededeling weten dat de koningin en de rest van de koninklijke familie verheugd is over de geboorte van de dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Ook premier Boris Johnson stuurt zijn felicitaties aan het koppel.