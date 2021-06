Hoe neutraal is een hoofddoek? "Ik snap niet dat dit debat nog gevoerd wordt in 2021"

Volgens Sabbe stuurt een hoofddoek niet per se een signaal uit. Die is volgens haar net zo gewoon als een sjaal. "We kunnen dit toch niet meer volhouden. Ik vind het erg dat er nog steeds in ons achterhoofd zit dat vrouwen met een hoofddoek arme, onderdrukte wezens zijn. Dat is niet het geval."

Safai reageert verontwaardigd op die uitspraak: "Een hoofddoek is geen accessoire. Die heeft een betekenis. Niet alleen in andere landen, maar ook hier bij ons. De hoofddoek is hét symbool van discriminatie en je kunt dat niet anders benoemen. Ik zeg niet dat die vrouwen er niet voor kiezen. Die vrouwen denken en beweren dat ze ervoor kiezen, maar dat is een ander verhaal."

Bekijk hieronder het volledige debat in "De zevende dag":