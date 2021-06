Minder dan 1.000 covidpatiënten in ziekenhuis, 5 miljoen Belgen met 1e coronaprik: 5 positieve punten uit de cijfers

Met exact 979 zijn ze sinds gisteren, de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis liggen. Een mijlpaal, want het totale aantal covidpatiënten is de afgelopen acht maanden nooit onder de 1.000 gedoken. De laatste keer dat dat het geval was, was 6 oktober vorig jaar, toen de tweede golf nog maar net was gestart.