"Gebrek aan vertrouwen in Mark Rutte grootste probleem": hoe zit het nog met de regeringsvorming in Nederland? 

Daarvoor moeten we even terug naar de eerste twee weken na de verkiezingen, eind maart. Het vertrouwen in huidig premier - en gedoodverfde nieuwe premier - Mark Rutte kreeg een flinke deuk, toen bleek dat hij tijdens de formatiegesprekken de positie van Pieter Omtzigt ter discussie had gesteld. Omtzigt is een populair Kamerlid voor CDA, dat geregeld een luis in de pels is voor de regering.

Hét grootste probleem? Rutte had in de pers expliciet ontkend dat hij over Omtzigt had gesproken tijdens de gesprekken. Toen het uiteindelijk toch aan het licht kwam, zei hij dat hij het zich "verkeerd heeft herinnerd". Verschillende partijen zegden het vertrouwen in Rutte op, maar de Nederlandse premier bleef zitten als leider van de VVD, de grootste partij in Nederland.