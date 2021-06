Ruim 700 opleidingen (onder meer enkele postgraduaten) verdwijnen uit Vlaamse opleidingsdatabank

In totaal geven 4.915 opleidingen uit de Vlaamse opleidingsdatabank recht op opleidingsverlof, -krediet en -cheques. De Vlaamse overheid wil werknemers hiermee aanmoedigen om zich bij te scholen of om te scholen, en zo bepaalde gaten de arbeidsmarkt beter in te vullen. Omdat de opleidingen voordelen met zich mee brengen, is er een vorm van controle op nodig. Daarom is het aanbod voor de eerste keer geëvalueerd. Dat zal vanaf nu jaarlijks gebeuren. Tegen de uitspraak is beroep mogelijk.

Van de 756 opleidingen die een negatieve evaluatie hebben gekregen, zijn er 136 in beroep gegaan. 55 opleidingen daarvan kregen daarop toch nog een positieve evaluatie in plaats van een negatieve. De 701 andere opleidingen verdwijnen vanaf 1 januari 2022 uit de databank. Wie die opleiding toch wil volgen, krijgt daar dus geen opleidingsverlof, -krediet of -cheques meer voor, omdat de opleidingen niet voldoende arbeidsmarktgericht zijn. Geschrapte opleidingen zijn onder meer een postgraduaat opleidingsgericht begeleiden en hulpverlening, omgaan met veranderingen, en een postgraduaat digitale marketing.