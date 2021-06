Paus "triest" na vondst van resten van kinderen in katholiek internaat in Canada, maar excuses blijven uit

Het was een schok in Canada en ver daarbuiten, eind vorige maand: op de terreinen van een voormalig katholiek internaat in het westen van het land, werden de resten van 215 kinderen ontdekt. Het ging om kinderen van de inheemse bevolking van Canada die er van de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw onder dwang geassimileerd of heropgevoed werden met als doel hun afkomst van zich af te schudden. Uit eerdere rapporten was al gebleken dat in zulke instellingen verwaarlozing, ondervoeding en zelfs misbruik schering en inslag waren.