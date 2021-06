Oud-president Trump eist 8 biljoen euro van China, hekelt corona-adviseur Fauci en kijkt uit naar verkiezingsjaar 2024

Hij haalde onder meer uit naar Anthony Fauci, de expert die de aanpak van de coronapandemie voor het Witte Huis beheert. Dat doet hij nu, maar ook al toen Trump nog president was. Trump noemde hem "geen groots dokter, maar wel een groots promotor", "maar hij is verkeerd over ongeveer elk onderwerp en hij had het ook bij het verkeerde eind over Wuhan en het laboratorium (een verwijzing naar de stad in China waar het coronavirus voor het eerst opdook en naar de onbewezen piste dat het virus daar uit een laboratorium is ontsnapt, red.)."