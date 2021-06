Vrachtwagenchauffeur Jean-Pierre Mees (66) is "Gouden Ridder van de Weg": al 35 jaar op de weg zonder ongevallen

Met de verkiezing van "Gouden Ridder van de Weg" bekroont transportverzekeraar TVM Belgium vrachtwagenchauffeurs die al jaren zonder ongevallen de weg op gaan. In de finale van de wedstrijd nam Jean-Pierre Mees het op tegen drie andere vrachtwagenchauffeurs. Ze legden een behendigheidsproef af en moesten ook theoretische vragen beantwoorden. Mees kwam als winnaar uit de bus. "Ik had het niet verwacht", zegt hij. "We stonden daar met vier kleppers dus ik gunde het ook die andere vrachtwagenchauffeurs natuurlijk. Maar ik ben oprecht heel erg blij met deze titel die ik als een bekroning van mijn hele carrière beschouw. Het is niet alleen mooi voor mezelf, maar voor alle collega’s in de transportsector.”