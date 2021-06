Waar is de ingang van de kerk van Beringen: deken moet met tang hekken doorknippen om binnen te raken 

Vanaf deze week kunnen er in de kerken weer eucharistievieringen plaatsvinden voor een honderdtal gelovigen. Maar de parochianen in Beringen-centrum zullen eerst op zoek moeten naar de ingang van hun kerk. Door de werken in het centrum is die ingang namelijk moeilijk bereikbaar. En waar precies de doorgangen voor de voetgangers zijn, is ook niet altijd even duidelijk.