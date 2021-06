17 ooievaarsjongen geringd in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist

Vandaag werden er in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist 17 ooievaarsjongen geringd uit 7 verschillende nesten. In totaal werden er dus 19 ooievaars geboren in het natuurpark. Dat is een mooi resultaat, ondanks het harde en koude weer dit voorjaar. Op 2 nesten zat er nog een klein ooievaarsjong, maar die zijn nog iets te klein om nu al een ring te krijgen. Zij moeten nog 2 weken wachten.

Volgens Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park, is het belangrijk om de ooievaars te ringen. "Die ring is een soort identiteitskaart. Aan de hand van de ring kunnen vogelspotters van over de hele wereld de ooievaars herkennen en weten we waarheen ze trekken. Verschillende ooievaars, die nu in het natuurpark verblijven, zijn vroeger ook door ons geringd. Dit jaar kwamen er hier bijvoorbeeld 2 ooievaars broeden, die we een paar jaar geleden zelf nog geringd hebben. De oudste ooievaar is een vrouwtje van 23 jaar uit Nederland."

De ooievaarsjongen werden deze middag even uit hun nest gehaald met een hoogtewerker. De jongen kregen niet alleen hun ring, maar werden ook gemeten, gewogen en gecontroleerd.