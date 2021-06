NH-90-helikopter redt 2 duikers op zee: "Dit was onze 350ste reddingsactie"

De reddingshelikopter NH-90 moest gisteren uitrukken voor 2 duikers die in de problemen waren gekomen in Engelse wateren. "Gisterenmiddag kregen we een oproep van het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Oostende met de vraag of we snel konden opstijgen met onze helikopter. Op zee waren er 2 mensen in de problemen gekomen na een duikongeval", zegt Kurt Verwilligen van de Belgische luchtmacht.

1 van de 2 had problemen met zijn zuurstoftank en moest daardoor veel sneller naar de oppervlakte zwemmen. Dat is erg gevaarlijk. Normaal gezien moet je geleidelijk aan naar het wateroppervlak zwemmen. "We hebben de 2 duikers opgepikt, gestabliseerd en omhoog gehesen. Daarna werden ze overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes in Nederland. De toestand van beide personen is stabiel", zegt Verwilligen.

"Met deze NH-90 reddingshelikopter hebben we al 122 mensen kunnen redden", besluit Verwilligen. De NH-90 helikopter is de vervanger van de Sea King en wordt al 6 jaar gebruikt voor reddingsacties aan de kust en op zee.