Voedingsbedrijf Pepsico helpt mee om regenwater in West-Vlaamse natuurgebieden beter vast te houden

Bij hevige regenval zal in de toekomst minder water wegstromen uit 2 natuurgebieden in West-Vlaanderen. In de Blankaart in Diksmuide en de Uitkerkse Polder in Blankenberge worden er grachten, kleine watergeulen en natte weides heraangelegd. Dankzij die veranderingen zal het regenwater niet meer onmiddellijk wegstromen en kan het dus ook beter doordringen in de grond.

De Vlaamse regering investeert samen met het voedingsbedrijf Pepsico, bekend van de Lay's chips en frisdranken zoals Pepsi, in die werken. Want Pepsico uit Veurne heeft 2 vestigingen in de buurt van De Blankaart en de Uitkerkse Polder. "Als voedingsfabrikant gebruiken wij veel water om onze producten te maken, gewassen te telen en ook om in de productie bijvoorbeeld de leidingen te reinigen. Daarom is het voor ons heel belangrijk om hier aan mee te werken en zo in de omgeving van onze fabrieken mee de waterschaarste te helpen verminderen", vertelt Wim Destoop van Pepsico.