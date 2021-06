"Agrarisch erfgoed" gezocht: historische foto's, landbouwwerktuigen en... Kempische koeien

Erfgoed Voorkempen gaat op zoek naar agrarisch erfgoed: alles wat te maken heeft met de boerenstiel in de Kempen. Het gaat niet alleen om oude objecten en foto's maar ook om levend erfgoed, dieren dus. Neel Van Hecken heeft samen met Elke Poppe de boerderij Ferme NeElke in Halle-Zoersel, een soort van Bokrijk voor de Kempische boerenstiel. "We hebben een oude langgevelhoeve en dat is stilaan uniek aan het worden in Vlaanderen", vertelt Neel Van Hecken op Radio 2 Antwerpen. "We hebben een Kempische roodbonte koe, maar ook een 100-tal Kempische heideschapen en Kempische hoenderen. Binnenkort verwachten we ook een Kempische geit, die van een zorgboerderij in Deurne komt."

