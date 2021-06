Allereerste outdoor paaldanspalen in Gents park

Paaldansen is een mengvorm van dans en acrobatie. "Het vergt lenigheid en spierkracht", verduidelijkt Marlies. "Calinesthics" is een sportvorm dat vooral populair is in Amerika maar is overgewaaid naar onze contreien. Het is een sport die spieren versterkt, maar zonder bijvoorbeeld het gebruik van halters en gewichten. Het is de bedoeling dat je trekt, duwt en je eigen lichaam draagt (zoals aan de hoge bar die nu in het Rabotpark staat).